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Спасатели на месте взрыва в жилом доме, Азербайджан

Видео - Взрыв в жилом доме в Азербайджане: под завалами ищут ребенка

© Photo : Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Взрыв произошел в жилом доме в городе Хырдалане, спасатели сообщают, что под завалами могут быть люди, в том числе 9-летний ребенок.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Один человек погиб, не менее шести пострадали в результате взрыва в частном двухэтажном жилом доме в 27-м квартале города Хырдалан в Абшеронском районе, сообщает Sputnik Азербайджан

Спасатели продолжают поиски ребенка - 9-летней девочки. Тело ее матери найдено, отца и брата удалось спасти.

"Аварийно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательную операцию в двухэтажном частном жилом доме... Спасатели МЧС спасли из-под завалов шестерых граждан, обнаружили тело одной женщины", - сообщили в МЧС Азербайджана.

Как проинформировали в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями, пятеро из шести пострадавших уже выписаны из больниц. В реанимации остается отец пропавшей девочки.

Сообщается, что в спасательной операции задействованы 228 сотрудников личного состава МЧС, 19 единиц техники, 20 человек личного состава Государственной службы противопожарной охраны и три спецмашины.

Поисково-спасательная операция продолжается, о причинах взрыва пока не сообщается.

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