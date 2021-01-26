Видео - Взрыв в жилом доме в Азербайджане: под завалами ищут ребенка

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Один человек погиб, не менее шести пострадали в результате взрыва в частном двухэтажном жилом доме в 27-м квартале города Хырдалан в Абшеронском районе, сообщает Sputnik Азербайджан.
Спасатели продолжают поиски ребенка - 9-летней девочки. Тело ее матери найдено, отца и брата удалось спасти.
"Аварийно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательную операцию в двухэтажном частном жилом доме... Спасатели МЧС спасли из-под завалов шестерых граждан, обнаружили тело одной женщины", - сообщили в МЧС Азербайджана.
Как проинформировали в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями, пятеро из шести пострадавших уже выписаны из больниц. В реанимации остается отец пропавшей девочки.
Сообщается, что в спасательной операции задействованы 228 сотрудников личного состава МЧС, 19 единиц техники, 20 человек личного состава Государственной службы противопожарной охраны и три спецмашины.
Поисково-спасательная операция продолжается, о причинах взрыва пока не сообщается.
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