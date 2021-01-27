Видео - Нидерланды: новые задержания протестующих

Голландские города уже не первый день охвачены протестами, жители страны недовольны ограничениями, которые власти ввели из-за пандемии.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. На прошедших во вторник протестных акциях полиция Нидерландов задержала 33 человека, так прошел четвертый вечер после введения в стране комендантского часа, сообщает портал Dutch News со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечает РИА Новости, задержания прошли преимущественно в Роттердаме - в основном за незаконное собрание и отказ в предоставлении документов, удостоверяющих личность. В одном из районов Амстердама полиции удалось разогнать группу молодых людей, которые поджигали фейерверки. В Маастрихте и Хертогенбосе, чтобы "защитить города от протестующих", на улицы вышли футбольные фанаты, однако, как позже выяснилось, санкцию на патрулирование от полиции они не получали. В других городах, как отмечают местные СМИ, группы молодых людей расходились после получения соответствующего указания.

Комендантский час в Нидерландах действует с 23 января. С 20.00 до 03.30 по кишиневскому времени на улицах нельзя находиться без веских оснований. Нарушителям правил грозит штраф в размере 95 евро.

Массовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 и введения комендантского часа прошли ранее в ряде голландских городов. По сообщениям местных СМИ, в понедельник вечером для разгона протестующих в Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. Кроме того, беспорядки произошли в Амерсфорте, где в полицию полетела пиротехника, а также в Хертогенбосе, где вопреки комендантскому часу собралась группа из 150 молодых людей и был ограблен местный супермаркет.

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