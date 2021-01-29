ДТП под Самарой: более десяти погибших, возбуждено уголовное дело

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Двенадцать человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом под Самарой, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение об аварии поступило в 17.20 по кишиневскому времени, столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. В аварии погибли 12 человек, еще 15 пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказала представитель ведомства.

"В настоящее время госпитализированы 13 пострадавших, состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, восемь - в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova