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Сотрудник пожарной службы тушит пожар

Серьезный пожар в Москве: на место ЧП направлены три вертолета - видео

© Photo : МЧС РФ
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210130/33435691/sereznyy-pozhar-v-moskve-na-mesto-chp-napravleny-tri-vertoleta-video.html

Три вертолета направлены на место пожара в Москве, при необходимости их задействуют в тушении возгорания.

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. В районе Южное Тушино в российской столице в субботу произошел крупный пожар. На месте ЧП были слышны взрывы баллонов, пишет РИА Новости.

Уточняется, что возгорание зарегистрировали в промышленной зоне на Походном проезде.

В московском управлении МЧС сообщили, что горит топливозаправщик с пропаном. Пожару присвоен третий ранг, его причина пока неизвестна.

На место происшествия вылетели три пожарных вертолета.

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