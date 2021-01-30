Серьезный пожар в Москве: на место ЧП направлены три вертолета - видео

Три вертолета направлены на место пожара в Москве, при необходимости их задействуют в тушении возгорания.

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. В районе Южное Тушино в российской столице в субботу произошел крупный пожар. На месте ЧП были слышны взрывы баллонов, пишет РИА Новости.

Уточняется, что возгорание зарегистрировали в промышленной зоне на Походном проезде.

В московском управлении МЧС сообщили, что горит топливозаправщик с пропаном. Пожару присвоен третий ранг, его причина пока неизвестна.

На место происшествия вылетели три пожарных вертолета.

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