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Ливень вызвал наводнение в турецком Измире

Измир затопило: что стало причиной наводнения в турецком городе

© Photo : Facebook / Sputnik Türkiye
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210202/33461705/Izmir-zatopilo-chto-stalo-prichinoy-navodneniya-v-turetskom-gorode.html

Город на западе Турции стал жертвой разгула стихии: всего за восемь часов здесь выпала месячная норма осадков.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Сильный ливень на западе Турции стал причиной выхода малых рек из берегов, потоки воды затопили во вторник улицы в центре Измира, а также в городах Дикили, Алиага и Фоча, сообщает Sputnik Турция.

"В Измире за восемь часов выпала месячная норма осадков, многие подземные переходы и улицы затоплены. Просим граждан не выходить на улицы без необходимости. Для госслужащих половина рабочего дня считается выходным", - сообщил губернатор города Явуз Селим Кешгер.

По его данным, погибших и раненых в результате наводнения на данный момент нет.

В соцсетях размещены фото, на которых видны затопленные улицы и "плавающие" по ним автомобили. Сообщается, что коммунальные службы работают над устранением последствий стихии, поврежденные автомобили вывозит эвакуатор.

Накануне Главное управление метеорологии страны предупредило население города о надвигающейся непогоде.

Осенью прошлого года запад Турции стал жертвой землетрясения: подземные толчки магнитудой 6,6 произошли здесь 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ провинции Измир. В результате сейсмособытия погибли 114 человек, более 1035 получили ранения. Также на турецкое побережье нахлынуло вызванное землетрясением цунами. 

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