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Сейсмограф

Толчки без перерыва: в Румынии за сутки произошло 8 землетрясений

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210204/33487833/Tolchki-bez-pereryva-v-romania-za-sutki-proizoshlo-8-zemletryaseniy.html

В трех сейсмозонах соседней Румынии в среду произошла серия подземных толчков - кроме традиционной Вранчи активизировалась и зона Фэгэраш-Кымпулунг. 

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Восемь сейсмособытий произошли в соседней стране в среду, 3 февраля. Необычность явления заключается еще и в том, что активизировались три сейсмических района: Вранча, Фэгэраш-Кымпулунг и Мунтения.

Cele 8 cutremure care s-au produs pe 3 februarie 2021 în România
© Screenshot / INCDFP
За сутки 3 февраля в Румынии произошло 8 землетрясений.
Самое сильное землетрясение магнитудой 3.8 по шкале Рихтера произошло в сейсмической зоне Вранча, об этом сообщил румынский Национальный институт физики Земли. Самые слабые сейсмособытия магнитудой 2.1 по шкале Рихтера имели место в зонах Фэгэраш-Кымпулунг и Мунтения. 

Пять из восьми землетрясений произошли в сейсмической зоне Фэгэраш-Кымпулунг. Все они были поверхностными, глубиной очага не более 2-3 километров. Сейсмическая зона Фэгэраш-Кымпулунг является второй по силе сейсмической зоной в Румынии после Вранчи, с которой обычно связаны самые мощные подземные толчки в регионе.

В 2020 году самое сильное мощное сейсмособытие магнитудой 5.2 по шкале Рихтера произошло именно в зоне Вранча, подземные толчки ощущались и в столице Румынии Бухаресте. 

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Теги:
Румыния, Молдова, Землетрясение


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