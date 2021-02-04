Взорвать банкомат с помощью газового баллона: миссия оказалась провальной

Злоумышленник-пиротехник воспользовался весьма опасным способом, чтобы взломать аппарат, но деньги извлечь ему так и не удалось.

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Полиция задержала жителя Красноярска, пытавшегося газовым баллоном взорвать банкомат с 2 миллионами рублей, сообщает краевой главк ГУМВД.

"Злоумышленник зашел в помещение, где установлен круглосуточный банкомат. Мужчина частично повредил устройство, в котором находилось более 2 миллионов рублей, и попытался достать оттуда деньги. Однако сделать это ему не удалось, после чего он скрылся, оставив на месте преступления 12-литровый газовый баллон", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, оперативники задержали подозреваемого – неоднократно судимого 38-летнего жителя Красноярска. В отношении него возбуждено уголовное дело о попытке кражи в особо крупном размере.

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