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Аварийный выход из горящего здания, тематическое фото.

Видео - Москва: при пожаре в жилом доме погибли люди

© Depositphotos / Ambrozinio
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Пламя охватило площадь около 25 квадратных метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Три человека, один взрослый и двое детей, погибли при пожаре в Новой Москве, четырнадцать пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Огонь вспыхнул в поселке Мосрентген в девятиэтажном жилом доме на втором этаже.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших и двух погибших.

"Пострадали 17 человек, из них погибли 3 человека: взрослый и двое детей", - говорится в сообщении с уточненными данными.

Всем пострадавшим при пожаре в жилом доме в Новой Москве окажут помощь, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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