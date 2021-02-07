В Индии после схода ледника пропали без вести минимум 150 человек

Последствия стихии также угрожают жителям поселений, расположенных по берегам рек Алакнанда и Дхаулиганга.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Около 150 человек пропали без вести при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд на севере страны. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщило агентство ANI. Чуть позднее информацию подтвердил телеканал NDTV.

#WATCH | Water level in Dhauliganga river rises suddenly following avalanche near a power project at Raini village in Tapovan area of Chamoli district. #Uttarakhand pic.twitter.com/syiokujhns — ANI (@ANI) February 7, 2021

​Сообщается, что большая часть пропавших без вести – рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга", на которую пришелся основной удар стихии.

#WATCH | A massive flood in Dhauliganga seen near Reni village, where some water body flooded and destroyed many river bankside houses due to cloudburst or breaching of reservoir. Casualties feared. Hundreds of ITBP personnel rushed for rescue: ITBP pic.twitter.com/c4vcoZztx1 — ANI (@ANI) February 7, 2021

​Огромные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали наводнение в высокогорных районах. После схода ледника возле электростанции в деревне Райни в реке Дхаулиганге резко вырос уровень воды. По данным властей штата, жертвами могут стать 100–150 человек, среди них — местные жители и сотрудники электростанции.

Многие дома, расположенные вблизи реки, оказались разрушены. Администрация некоторых округов на севере страны эвакуирует жителей.

Для недопущения дальнейшего ущерба расположенные ниже по течению гидроэлектростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды.

Власти опасаются за безопасность рабочих, занятых на текущих проектах по сооружению автомобильных и железнодорожных мостов в этом районе, а также в расположенных рядом с рекой поселениях.

Между тем, главный министр штата Тривендра Сингх Рават призвал людей воздерживаться от распространения слухов. Он также организовал ряд оперативных центров для пострадавших и людей, из-за стихии оказавшихся в затруднительном положении.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди внимательно следит за развитием ситуации.

«Я постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает Уттаракханд, и страна молится о безопасности каждого. Постоянно общаюсь с верховными властями штата и получаю сообщения о ходе спасательных работ и ​​операциях по оказанию помощи», - написал в Твиттере премьер-министр Моди.

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