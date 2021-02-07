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Вид на сход ледника в индийском штате Уттаракханд

В Индии после схода ледника пропали без вести минимум 150 человек

© REUTERS / REUTERS TV/ANI
Происшествия
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Последствия стихии также угрожают жителям поселений, расположенных по берегам рек Алакнанда и Дхаулиганга.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Около 150 человек пропали без вести при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд на севере страны. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщило агентство ANI. Чуть позднее информацию подтвердил телеканал NDTV.

​Сообщается, что большая часть пропавших без вести – рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга", на которую пришелся основной удар стихии.

​Огромные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали наводнение в высокогорных районах. После схода ледника возле электростанции в деревне Райни в реке Дхаулиганге резко вырос уровень воды. По данным властей штата, жертвами могут стать 100–150 человек, среди них — местные жители и сотрудники электростанции.

Многие дома, расположенные вблизи реки, оказались разрушены. Администрация некоторых округов на севере страны эвакуирует жителей.

Для недопущения дальнейшего ущерба расположенные ниже по течению гидроэлектростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды.

Власти опасаются за безопасность рабочих, занятых на текущих проектах по сооружению автомобильных и железнодорожных мостов в этом районе, а также в расположенных рядом с рекой поселениях.

Между тем, главный министр штата Тривендра Сингх Рават призвал людей воздерживаться от распространения слухов. Он также организовал ряд оперативных центров для пострадавших и людей, из-за стихии оказавшихся в затруднительном положении.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди внимательно следит за развитием ситуации.

«Я постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает Уттаракханд, и страна молится о безопасности каждого. Постоянно общаюсь с верховными властями штата и получаю сообщения о ходе спасательных работ и ​​операциях по оказанию помощи», - написал в Твиттере премьер-министр Моди.

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Теги:
стихийное бедствие, Индия


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