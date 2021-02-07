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ок: Такси в Москве, зима, архивное фото

Как потерять миллион: случай с девушкой в такси

© Sputnik / Ilya Pitalev
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210207/33526951/kak-poteryat-million-sluchay-s-devushkoy-v-taksi.html

В Москве девушка потеряла миллион рублей, после того как проехалась в городском такси, история завершилась уголовным делом.

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© Sputnik / Yana Zaharova
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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Забыла сумку с телефоном в такси, а потом выяснила, что осталась без миллиона рублей на банковском счету. Такая история произошла с одной из жительниц Москвы, пишет РИА Новости.

Факты подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД России. Девушка обратилась с заявлением в полицию днем 6 февраля. По ее словам, она села в такси на Новослободской улице. В машине она забыла сумку с телефоном и документами.

"После девушка заметила, что с ее банковского счета пропали денежные средства в размере более одного миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации.

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