Как потерять миллион: случай с девушкой в такси

В Москве девушка потеряла миллион рублей, после того как проехалась в городском такси, история завершилась уголовным делом.

Забыла сумку с телефоном в такси, а потом выяснила, что осталась без миллиона рублей на банковском счету. Такая история произошла с одной из жительниц Москвы, пишет РИА Новости

Факты подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД России. Девушка обратилась с заявлением в полицию днем 6 февраля. По ее словам, она села в такси на Новослободской улице. В машине она забыла сумку с телефоном и документами.

"После девушка заметила, что с ее банковского счета пропали денежные средства в размере более одного миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации.

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