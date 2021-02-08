Видео: Чудесное спасение после пятидневного снежного плена

Происшествия 22:24 08.02.2021 (обновлено 22:47 08.02.2021) Получить короткую ссылку 49 0 0
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Из объятий белого безмолвия владелицу автомобиля вызволили пожарные. Медицинская помощь ей не потребовалась.
КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. В американском штате Нью-Джерси 77-летняя женщина по имени Джанет Вуд провела пять дней в засыпанном снегом автомобиле. Об этом сообщил телеканал Fox 5.
Из объятий белого безмолвия пленницу спасли пожарные. Медицинская помощь ей не потребовалась.
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Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
Отмечается, что у женщины нет дома, поэтому она живет в своем минивэне. После того как ее машину полностью откопают, Вуд намерена поехать к риелтору и найти себе жилье.
С начала февраля на восточном побережье США бушуют снежные бури. В некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации. В отдельных городах за сутки выпадает до 30 сантиметров снега.
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