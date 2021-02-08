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Авто в сугробе. Иллюстративное фото.

Видео: Чудесное спасение после пятидневного снежного плена

© Sputnik / Александр Пирагис
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Из объятий белого безмолвия владелицу автомобиля вызволили пожарные. Медицинская помощь ей не потребовалась.

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. В американском штате Нью-Джерси 77-летняя женщина по имени Джанет Вуд провела пять дней в засыпанном снегом автомобиле. Об этом сообщил телеканал Fox 5.

Из объятий белого безмолвия пленницу спасли пожарные. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
© Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
Спасатели освободили из снежного плена на дорогах страны более 170 машин
Отмечается, что у женщины нет дома, поэтому она живет в своем минивэне. После того как ее машину полностью откопают, Вуд намерена поехать к риелтору и найти себе жилье.

С начала февраля на восточном побережье США бушуют снежные бури. В некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации. В отдельных городах за сутки выпадает до 30 сантиметров снега.

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