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Эмблема на форме сотрудника полиции

"Заказала" ребенка: ФСБ предотвратила жестокое преступление

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В Туве едва не разыгралась настоящая трагедия: прямую угрозу жизни восьмилетней девочки удалось устранить сотрудникам ФСБ РФ.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Cотрудники полиции и ФСБ предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального главка МВД (ГУМВД).

Уроженка Тувы ради наследства пыталась свести счеты с ребенком. 

"Полицейские получили информацию о том, что жительница Кызыла Республики Тува с целью единоличного получения в наследство недвижимого имущества в виде двух квартир, принадлежавших по праву собственности ее скончавшемуся супругу, собирается организовать убийство его 8-летней дочери, являющейся наследницей первой очереди", – говорится в сообщении.

Арест.
© Sputnik / Игорь Зарембо
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По данным ГУМВД, женщина искала человека, готового выполнить заказ, за убийство она пообещала вознаграждение в размере 180 тысяч рублей (около 2400 долларов). В роли исполнителя выступил сотрудник уголовного розыска МВД по Туве. Под оперативным сопровождением полицейских состоялась встреча потенциального киллера и заказчицы убийства в ее квартире.

Через некоторое время злоумышленница лично передала ему в качестве аванса 10 тысяч рублей. Она сообщила исполнителю информацию о том, где обучается и проживает несовершеннолетняя девочка, показала ребенка, когда та стояла на автобусной остановке, а также передала орудие преступления – электрошокер, предложив использовать его при совершении убийства. Чтобы подтвердить выполнение заказа, "исполнитель" представил заказчице сделанную постановочную фотографию и шапку девочки.

В отношении 61-летней жительницы Кызыла Следственным управлением СК России по Туве возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство". В настоящее время фигурантке предъявлено обвинение, судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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