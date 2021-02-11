Фото: Полный паралич движения – в США столкнулись около ста автомобилей

Трасса, на которой произошло массовое ДТП, перекрыта в обоих направлениях, причиной всему была наледь на дороге.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. По меньшей мере пять человек погибли и 36 пострадали в результате крупного ДТП с участием порядка ста машин в штате Техас, передает местное издание Dallas Morning News.

At least 5 dead in Fort Worth pile-up after freezing rain causes icy roads in North Texas https://t.co/DGJJlQO4A7 — Dallas Morning News (@dallasnews) February 11, 2021

​По данным полиции, причиной инцидента стала наледь на дороге.

По словам пресс-секретаря службы скорой помощи Мэтта Завадски, несколько людей были доставлены в больницу в критическом состоянии, другие получили серьезные ранения, степень тяжести ранений у остальных еще устанавливается.

3 deaths, multiple injuries from icy wreck on I-35W in Fort Worth, Texas involving 70-100 vehicles. pic.twitter.com/o0CJj1aRCu — ChangeofplanZ Media🚪🎞🏆 (@ChangeofplanZ1) February 11, 2021

​Трасса, на которой произошло происшествие, перекрыта в обоих направлениях.

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