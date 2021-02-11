22:29 11 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.26
  • USD17.53
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
Скорая помощь, США. Иллюстративное фото.

Фото: Полный паралич движения – в США столкнулись около ста автомобилей

© AP Photo / John Minchillo
Происшествия
Получить короткую ссылку
54 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/07/32792477.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210211/33596712/photo-polnyy-paralich-dvizheniya--v-usa-stolknulis-okolo-sta-avtomobiley.html

Трасса, на которой произошло массовое ДТП, перекрыта в обоих направлениях, причиной всему была наледь на дороге.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. По меньшей мере пять человек погибли и 36 пострадали в результате крупного ДТП с участием порядка ста машин в штате Техас, передает местное издание Dallas Morning News.

​По данным полиции, причиной инцидента стала наледь на дороге.

По словам пресс-секретаря службы скорой помощи Мэтта Завадски, несколько людей были доставлены в больницу в критическом состоянии, другие получили серьезные ранения, степень тяжести ранений у остальных еще устанавливается.

​Трасса, на которой произошло происшествие, перекрыта в обоих направлениях.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Цепное ДТП в Кишиневе: авария произошла у пешеходного перехода - фото


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Покрытая льдом статуя на Трафальгарской площади в Лондоне.
Фото: Застывшие во льду - погодные аномалии в разных странах
В Молдову приходит настоящая зима.
Видео: На Молдову надвигаются морозы до -23: о чем предупреждают синоптики
ТОП-30: Во сколько государству обойдется содержание политических партий в 2021 году.
Во сколько казне обойдется содержание политсил в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться