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Видео: Два землетрясения: расстояние в тысячи километров, время практически одно

© AP Photo / Irwin Fedriansyah
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210213/33621749/dva-zemletryaseniya-rasstoyanie-v-tysyachi-kilometrov-vremya-prakticheski-odno.html

В субботу во второй половине дня удар подземной стихии ощутили жители двух отдаленных друг от друга стран - Армении и Японии.

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. МЧС Армении сообщило о землетрясении магнитудой 4,7 на западе страны. Эпицентр находился в 12 километрах к юго-востоку от Еревана. Очаг залегал на глубине десяти километров, сила подземных толчков составила шесть-семь баллов. В Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях они были слабее — по три-четыре балла.

Камера в подъезде жилого дома зафиксировала землетрясение в Ереване. Видео опубликовал портал 24news.am.

В распоряжении РИА Новости оказались кадры с эвакуации в городе. На ролике запечатлен момент спуска людей по аварийной лестнице. Местные жители в спешке выходят из здания и собираются на улице.

По предварительным данным, разрушений нет, однако в одном из районов Еревана повреждено здание. Известно об одном пострадавшем.

Позже стало известно, что три человека получили травмы из-за паники, возникшей после подземных толчков.

На северо-востоке Японии произошедшее в субботу землетрясение имело магнитуду 7,1.

Его эпицентр находился в Тихом океане, в районе префектуры Фукусима.

Землетрясение ощущалось и в Токио, сила толчков в центре столицы составила около четырех баллов.

Угрозы цунами нет. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

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