Видео: Два землетрясения: расстояние в тысячи километров, время практически одно

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. МЧС Армении сообщило о землетрясении магнитудой 4,7 на западе страны. Эпицентр находился в 12 километрах к юго-востоку от Еревана. Очаг залегал на глубине десяти километров, сила подземных толчков составила шесть-семь баллов. В Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях они были слабее — по три-четыре балла.
Камера в подъезде жилого дома зафиксировала землетрясение в Ереване. Видео опубликовал портал 24news.am.В распоряжении РИА Новости оказались кадры с эвакуации в городе. На ролике запечатлен момент спуска людей по аварийной лестнице. Местные жители в спешке выходят из здания и собираются на улице.
По предварительным данным, разрушений нет, однако в одном из районов Еревана повреждено здание. Известно об одном пострадавшем.
Позже стало известно, что три человека получили травмы из-за паники, возникшей после подземных толчков.
На северо-востоке Японии произошедшее в субботу землетрясение имело магнитуду 7,1.
Его эпицентр находился в Тихом океане, в районе префектуры Фукусима.
Землетрясение ощущалось и в Токио, сила толчков в центре столицы составила около четырех баллов.
Угрозы цунами нет. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
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