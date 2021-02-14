Последствие землетрясения в Японии: расплескалось отработанное ядерное топливо

Максимальная сила толчков ощущалась в префектурах Фукусима и Мияги, она составила 6+ по семибалльной японской шкале.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Специалисты энергетической компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company) в ходе обследований АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" после мощного землетрясения на северо-востоке Японии выявили, что незначительное количество жидкости расплескалось из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на различных блоках станций.

На первом энергоблоке АЭС "Фукусима-2" из бассейна с отработавшим ядерным топливом на пол вылилось около 160 миллилитров, из другого резервуара – около 1,4 литра жидкости.

Как подчеркивает источник, инцидент "не влияет на процесс охлаждения отработавшего топлива".

Кроме этого, по данным телеканала NHK, на пятом и шестом энергоблоках аварийной АЭС "Фукусима-1" в результате толчков из трех бассейнов с отработавшим ядерным топливом расплескалось около 2,8 литра.

Телеканал уточняет, что инцидент не представляет собой опасности для окружающей среды, так как объемы расплескавшейся воды слишком малы, а содержание радиоактивных веществ в жидкости слишком низкое.

​Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии накануне в 16.08 (по Кишиневу) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.

По последним данным, при землетрясении пострадали не менее 124 человек. О жертвах пока не сообщается.

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