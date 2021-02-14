Последствие землетрясения в Японии: расплескалось отработанное ядерное топливо

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Специалисты энергетической компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company) в ходе обследований АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" после мощного землетрясения на северо-востоке Японии выявили, что незначительное количество жидкости расплескалось из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на различных блоках станций.
На первом энергоблоке АЭС "Фукусима-2" из бассейна с отработавшим ядерным топливом на пол вылилось около 160 миллилитров, из другого резервуара – около 1,4 литра жидкости.
Как подчеркивает источник, инцидент "не влияет на процесс охлаждения отработавшего топлива".
Кроме этого, по данным телеканала NHK, на пятом и шестом энергоблоках аварийной АЭС "Фукусима-1" в результате толчков из трех бассейнов с отработавшим ядерным топливом расплескалось около 2,8 литра.
Телеканал уточняет, что инцидент не представляет собой опасности для окружающей среды, так как объемы расплескавшейся воды слишком малы, а содержание радиоактивных веществ в жидкости слишком низкое.
【テレビニュース同時配信中】— NHK広報局 (@NHK_PR) February 13, 2021
夜11:08からの地震に関するテレビニュースを、パソコン、スマートフォンでもご覧いただけます。
▼こちらからご覧ください▼https://t.co/LIW0ktJDYQ pic.twitter.com/ZWupfRLShs
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии накануне в 16.08 (по Кишиневу) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.
По последним данным, при землетрясении пострадали не менее 124 человек. О жертвах пока не сообщается.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>