Авто с туристами перевернулось в Египте: СМИ - в салоне были молдаване

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Автобус примерно с 60 туристами перевернулся в Египте. Местные СМИ со ссылкой на украинскую прессу сообщают, что в нем были граждане Молдовы.

Сообщается, что в автобусе мог находиться молдавский исполнитель Влад Кодряну.

Однако эту информацию пока не подтвердили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

"Министерство иностранных дел Молдовы выясняет обстоятельства аварии, произошедшей в Египте, в которой пострадали несколько туристов. В наше поле зрения попали фото, опубликованные в интернете. Мы получим информацию и выступим с подробностями. На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-либо из наших граждан в результате инцидента", - заявил Sputnik Молдова официальный представитель МИДЕИ Даниел Водэ.

Авария произошла на трассе Шарм-эль-Шейх - Каир. Автобус ездил по местному туристическому маршруту, в его салоне находились также граждане России и Украины.

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