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Авария

Авто с туристами перевернулось в Египте: СМИ - в салоне были молдаване

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210219/33703463/avto-s-turistami-perevernulos-v-egypt-pressa-na-bortu-byli-moldavane.html

Страшная автокатастрофа произошла в Египте. Десяткам туристов пришлось пережить настоящий ужас в перевернувшемся автобуса.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Автобус примерно с 60 туристами перевернулся в Египте. Местные СМИ со ссылкой на украинскую прессу сообщают, что в нем были граждане Молдовы.

Сообщается, что в автобусе мог находиться молдавский исполнитель Влад Кодряну. 

ДТП в Рышканском районе
© Photo : Facebook / Inspectoratul Național de Securitate Publică al IGP
Серьезное ДТП в Рышканском районе: есть пострадавшие

Однако эту информацию пока не подтвердили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

"Министерство иностранных дел Молдовы выясняет обстоятельства аварии, произошедшей в Египте, в которой пострадали несколько туристов. В наше поле зрения попали фото, опубликованные в интернете. Мы получим информацию и выступим с подробностями. На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-либо из наших граждан в результате инцидента", - заявил Sputnik Молдова официальный представитель МИДЕИ Даниел Водэ.

Авария произошла на трассе Шарм-эль-Шейх - Каир. Автобус ездил по местному туристическому маршруту, в его салоне находились также граждане России и Украины. 

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