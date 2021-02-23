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Газокомпрессорная станция

Видео: Кадры с места взрыва газопровода "Союз" в России

© Sputnik / Ivan Rudnev
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Разрыв на 108-м километре газопровода "Союз" в Оренбургской области произошел во вторник, это привело к остановке транзита газа в Казахстан.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Кадры с места взрыва федерального магистрального газопровода "Союз" в Оренбургской области опубликовало агентство РИА Новости.

На записи видны вырывающиеся из поврежденной трубы языки пламени.

По предварительным данным, газопровод, располагающийся примерно в семи километрах от села Мухраново Илекского района, принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Взрыв произошел утром во вторник из-за утечки, впоследствии началось возгорание.

На время аварии оператор прекратил транзит газа в Казахстан. Вскоре утечку ликвидировали, топливо пустили по запасной схеме.

В районе прорыва газопровода ввели режим ЧС. Как сообщили журналистам в региональном управлении МЧС, без газоснабжения остаются более 1,8 тысячи сельских жителей. В Мустаево для обеспечения газоснабжением выехали два передвижных газозаправочных комплекса объемом четыре тысячи кубических метров. Время их работы составляет восемь часов. Аварийные работы планируют закончить в течение шести-семи часов.

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