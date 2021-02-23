Видео: Кадры с места взрыва газопровода "Союз" в России

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Кадры с места взрыва федерального магистрального газопровода "Союз" в Оренбургской области опубликовало агентство РИА Новости.
На записи видны вырывающиеся из поврежденной трубы языки пламени.
По предварительным данным, газопровод, располагающийся примерно в семи километрах от села Мухраново Илекского района, принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Взрыв произошел утром во вторник из-за утечки, впоследствии началось возгорание.
На время аварии оператор прекратил транзит газа в Казахстан. Вскоре утечку ликвидировали, топливо пустили по запасной схеме.
В районе прорыва газопровода ввели режим ЧС. Как сообщили журналистам в региональном управлении МЧС, без газоснабжения остаются более 1,8 тысячи сельских жителей. В Мустаево для обеспечения газоснабжением выехали два передвижных газозаправочных комплекса объемом четыре тысячи кубических метров. Время их работы составляет восемь часов. Аварийные работы планируют закончить в течение шести-семи часов.
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