Жестоко избитому музыканту "Машины времени" предстоит операция

Инцидент произошел на одной из московских парковок, по предварительным данным, преступников было пятеро.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Участник группы "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский рассказал "Пятому каналу" о полученных при избиении неизвестными травмах.

По его словам, потребуется хирургическое вмешательство, несколько дней он проведет в больнице.

У него перелом лицевой кости со смещением. Операция пройдет в понедельник или во вторник, а пока его оставят в больнице.

Дитковский также рассказал, что пытался дать отпор нападавшим, но их было больше.

"Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на музыканта Алексадра Дитковского. По предварительным данным, преступников было пятеро. Они подошли к артисту на одной из московских парковок, вступили в разговор, после чего избили его. Нападавших ищут. Представители артиста уже написали заявление в полицию.

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