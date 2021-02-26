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Взрыв в жилом доме в Нижнем Новгороде

Видео: Трагедия в Нижнем Новгороде – в жилом доме произошел взрыв

© Photo : EMERCOM of Russia for the Nizhny Novgorod Region
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Сообщается, что хлопок с последующим возгоранием произошел на цокольном этаже высотки, под завалами могут быть люди.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. По сообщению регионального управления МЧС, на цокольном этаже девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде взорвался газ, инцидент произошел на Мещерском бульваре Канавинского района, передает РИА Новости.

"Дом задрожал, посыпалась штукатурка с потолка. На кухне все попадало. В коридоре, в тамбуре пыль стоит столбом. Очень было страшно", – рассказала журналистам местная жительница. Известно, что на цокольном этаже здания располагался суши-бар.

Сообщение о взрыве бытового газа поступило спасателям в 9.13. Жильцов эвакуировали.

"В результате происшествия пострадал мужчина 1979 г. р. Он госпитализирован в медицинское учреждение. Кроме того, по предварительным данным, под завалами находятся два человека. Одну женщину на данный момент обнаружили спасатели и предпринимают действия по извлечению. Также под завалами может находиться еще одна женщина – ее поиски ведутся", – говорится в сообщении экстренных служб.

Сообщается, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело. 

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По предварительным данным, 2-этажный пристрой в результате инцидента разрушен", – говорится в сообщении пресс-службы ГУМЧС по региону.

Отмечается, что на месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты, спасатели продолжают проводить разборы конструкций и ликвидацию очагов возгорания.

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