Видео: Бульдоги Леди Гага: что с собаками и при чем тут ФБР

У звезды шоу-бизнеса украли Коджи и Густава - двух любимых бульдогов. Дива в отчаянии, но расследование поручено профессионалам.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. В расследовании инцидента с помощником американской певицы Леди Гаги, выгуливавшим ее собак, участвуют сотрудники ФБР, которые специализируются на похищениях и случаях с выкупом. Как сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источники, неизвестные похитили у звезды двух бульдогов.

По информации издания, помощник Леди Гага выгуливал трех собак певицы вечером в среду в Голливуде. К нему приблизились неизвестные, выстрелили и забрали двух французских бульдогов по кличке Коджи и Густав.

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Один из трех питомцев смог убежать и позднее был найден. Раненого мужчину госпитализировали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Как сообщило издание TMZ со ссылкой на источники, за возвращение бульдогов Леди Гага, которая в тот момент находилась в Риме, предложила вознаграждение в 500 тысяч долларов. Как отмечает издание, представители ФБР изучают, было ли похищение бульдогов певицы, выступавшей на инаугурации президента США Джо Байдена, политически мотивированным.

"Леди Гага, конечно, известный человек, но она пела на инаугурации президента Байдена, из-за чего дело переходит на другой уровень, - заявил газете один из источников. - ФБР хочет точно знать, что стало причиной этого инцидента", - цитирует источник РИА Новости.

Официальный представитель ФБР заявил изданию, что "бюро предоставляет ресурсы местным партнерам, когда/если получает запрос", и направил за комментарием в полицию Лос-Анджелеса, "которая возглавляет расследование". Газета отмечает, что, несмотря на участие ФБР, следователи пока исходят из того, что нападение на помощника певицы было вооруженным ограблением.

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