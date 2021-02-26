Видео: Взрыв в Нижнем Новгороде: идет разбор завалов

Спасатели, работавшие на месте взрыва в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде, сообщили о текущей ситуации.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Под завалами кафе в Нижнем Новгороде "больше никого нет", сообщает региональное управление МЧС, уточняя, что при разборе обломков была найдена "только одна женщина, ее спасли", передает РИА Новости.

"Выяснилось, что под завалами была только одна женщина, ее извлекли. Больше под завалами никого нет. Итого - трое пострадавших: мужчина доставлен в травмпункт, женщина госпитализирована и женщина, извлеченная из-под завалов, доставлена с ожогами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разбор завалов продолжается.

Сообщение о взрыве на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило спасателям в 9.13. Из здания эвакуировали 68 человек. Изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объяснил, что "дом негазифицированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".

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