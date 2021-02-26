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Взрыв в жилом доме в Нижнем Новгороде

Видео: названа предварительная причина взрыва дома в Нижнем Новгороде

© Photo : EMERCOM of Russia for the Nizhny Novgorod Region
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Власти Нижегородской области назвали возможной причиной произошедшего взрыва утечку газа из газораспределительной системы.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, причиной взрыва в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде стало не газовое оборудование в кафе, а утечка газа из газораспределительной системы.

Об этом глава российского региона заявил журналистам. Он побывал на месте происшествия, чтобы лично оценить его масштабы и провести заседание оперативного штаба по ЧС.

"Что касается причин происшествия, то можно говорить о том, что причиной стало не газовое оборудование в кафе. Приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод, его будут перепроверять", – сказал Никитин.

Ранее владелец обрушившегося в Нижнем Новгороде суши-бара "Самурай" Александр Ильин заявил, что взрыв произошел из-за утечки газа из трубы под домом, и его кафе "тут ни при чем".

Сообщение о взрыве "газовоздушной смеси" на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило в пятницу в 9.13 по местному времени.

В результате взрыва три человека были госпитализированы, всего из здания эвакуировано 68 человек.

Изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что "дом не газифированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".

Региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

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