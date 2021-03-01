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Автомобиль испанской полиции

Фото: Погоня в центре Мадрида: пострадали полицейские

© CC BY 2.0 / Flickr / Mic
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Сотрудники правоохранительных органов преследовали нарушителя в испанской столице, тот не справился с управлением и выехал на тротуар.

КИШИНЕВ, 1 мар  – Sputnik. Спасаясь от преследования полиции, водитель выехал на тротуар в центре Мадрида, пострадали четверо стражей порядка, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на улице Серрано, где размещаются магазины знаменитых мировых брендов. Нарушитель протаранил патрульный автомобиль и врезался в фонарный столб.

​"Инцидент на улице Серрано, после полицейской погони Sámur-PC (спасательная служба) оказал помощь четырем сотрудникам полиции, получившим легкие травмы. Двое из них были направлены в больницу", - сообщает экстренная служба в Twitter.

Улицу перекрыли, на место прибыли пожарные, они приступили к эвакуации разбитых машин.

Газета Mundo сообщает о пяти пострадавших. По данным издания, за рулем автомобиля находился иностранный гражданин и трое несовершеннолетних пассажиров. Все четверо после аварии пытались спастись бегством, но были задержаны. 

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