Фото: Погоня в центре Мадрида: пострадали полицейские

Сотрудники правоохранительных органов преследовали нарушителя в испанской столице, тот не справился с управлением и выехал на тротуар.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Спасаясь от преследования полиции, водитель выехал на тротуар в центре Мадрида, пострадали четверо стражей порядка, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на улице Серрано, где размещаются магазины знаменитых мировых брендов. Нарушитель протаранил патрульный автомобиль и врезался в фонарный столб.

Además, @SAMUR_PC ha atendido a otras 3 personas en la calle Serrano con Hermanos Bécquer, un motorista y los ocupantes de un vehículo, que se han visto afectados por la persecución. Todos leves y dados de alta en el lugar pic.twitter.com/ABOH9T93va — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) February 28, 2021

​"Инцидент на улице Серрано, после полицейской погони Sámur-PC (спасательная служба) оказал помощь четырем сотрудникам полиции, получившим легкие травмы. Двое из них были направлены в больницу", - сообщает экстренная служба в Twitter.

Улицу перекрыли, на место прибыли пожарные, они приступили к эвакуации разбитых машин.

Газета Mundo сообщает о пяти пострадавших. По данным издания, за рулем автомобиля находился иностранный гражданин и трое несовершеннолетних пассажиров. Все четверо после аварии пытались спастись бегством, но были задержаны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova