Видео: Этна забросала пеплом близлежащие деревни

В воскресенье сицилийский гигант снова заявил о себе, выбросив мощный столб дыма и пепла, который вызвал осадки.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Вулкан Этна снова забеспокоился: как сообщает Sputnik Италия, после почти четырех дней кажущегося "простоя" воскресным утром кратер на юго-востоке усилил свою активность.

28.02.2017 началось очередное извержение вулкана Этна. Было зафиксировано извержение лавы из нового юго-восточного кратера вулкана. Извержение сопровождалось небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб. #ВулканЭтна #Сицилия https://t.co/D2klB7HI9X — ГГМ РАН (@SgmPr) February 28, 2021

​Фонтаны лавы достигали 300 метров в высоту. Вулканическая активность дошла до пика в течение часа, затем начала спадать, пишет источник.

В отличие от предыдущих извержений, которые происходили на закате или ночью, на этот раз Этна не устроил шоу, так как дневной свет не позволил увидеть горящую лаву во всей ее красе. Однако жители близлежащих деревень отчетливо слышали рев исполина.

Некоторое время спустя он выбросил гигантский столб дыма и пепла, который ветром унесло в восточном направлении. Черное облако затянуло небо, а затем прошел дождь с примесью сажи и мелких камней.

Этна считается самым активным вулканом в Европе, он возобновил свою активность в конце декабря 2020 года, с 16 февраля 2021 года интенсивность стала нарастать, что было зафиксировано в том числе российскими метеорологическими космическими аппаратами "Электро-Л".

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