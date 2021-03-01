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Извержение вулкана Этна на Сицилии, 23 февраля 2021 года

Видео: Этна забросала пеплом близлежащие деревни

© AP Photo / Salvatore Allegra
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210301/33821698/video-etna-zabrosala-peplom-blizlezhaschie-derevni.html

В воскресенье сицилийский гигант снова заявил о себе, выбросив мощный столб дыма и пепла, который вызвал осадки.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Вулкан Этна снова забеспокоился: как сообщает Sputnik Италия, после почти четырех дней кажущегося "простоя" воскресным утром кратер на юго-востоке усилил свою активность.

​Фонтаны лавы достигали 300 метров в высоту. Вулканическая активность дошла до пика в течение часа, затем начала спадать, пишет источник.

В отличие от предыдущих извержений, которые происходили на закате или ночью, на этот раз Этна не устроил шоу, так как дневной свет не позволил увидеть горящую лаву во всей ее красе. Однако жители близлежащих деревень отчетливо слышали рев исполина.  

Извержение вулкана Этна в Италии.
© CC BY-SA 2.0 / Kosta korçari
Этна снова угрожает жителям Сицилии
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Некоторое время спустя он выбросил гигантский столб дыма и пепла, который ветром унесло в восточном направлении. Черное облако затянуло небо, а затем прошел дождь с примесью сажи и мелких камней. 

Этна считается самым активным вулканом в Европе, он возобновил свою активность в конце декабря 2020 года, с 16 февраля 2021 года интенсивность стала нарастать, что было зафиксировано в том числе российскими метеорологическими космическими аппаратами "Электро-Л". 

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