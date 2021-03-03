Видео: водонапорная башня рухнула на "буханку" ремонтников

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Инцидент с обрушением водонапорной башни произошел в деревне Холмина Оленинского района Тверской области России.
Бригада ремонтников приехала в деревню, чтобы укрепить накренившуюся башню для сбора воды. Однако в процессе работы конструкция внезапно упала на автомобиль - "буханку" коммунальщиков.
Самим участникам инцидента удалось заснять кадры падения башни, видео происшествия было опубликовано в паблике одной из соцсетей.
На кадрах видна группа работников, стоящих рядом с накренившейся конструкцией. В какой-то момент башня начинает заваливаться, а стоящие рядом люди бросаются врассыпную.
Массивная конструкция рухнула прямо на автомобиль рабочих, буквально сравняв его с землей, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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