Видео: водонапорная башня рухнула на "буханку" ремонтников

Аварийная водонапорная башня в Тверской области упала на автомобиль коммунальщиков, приехавших ее ремонтировать.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Инцидент с обрушением водонапорной башни произошел в деревне Холмина Оленинского района Тверской области России.

Бригада ремонтников приехала в деревню, чтобы укрепить накренившуюся башню для сбора воды. Однако в процессе работы конструкция внезапно упала на автомобиль - "буханку" коммунальщиков.

Самим участникам инцидента удалось заснять кадры падения башни, видео происшествия было опубликовано в паблике одной из соцсетей.

На кадрах видна группа работников, стоящих рядом с накренившейся конструкцией. В какой-то момент башня начинает заваливаться, а стоящие рядом люди бросаются врассыпную.

Массивная конструкция рухнула прямо на автомобиль рабочих, буквально сравняв его с землей, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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