Землетрясение в Греции: из-под завалов извлечен пострадавший

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Из-под завалов поврежденного сильным землетрясением в Греции здания пожарные спасли мужчину.
Как сообщает генеральный секретариат гражданской защиты Греции, от удара стихии пострадали жилой дом и школа, передает РИА Новости.
"Согласно имеющейся на данный момент информации, землетрясение значительно повредило дом в Эласоне, где была успешно завершена операция по спасению пожилого человека, а также школе в городе Тирнаву, сообщений о раненых пока нет", – говорится в сообщении.
#σεισμος— Marka1 (@Marka149133376) March 3, 2021
Εικόνες από την καταστροφή pic.twitter.com/lS9Y0MdKKm
В действие приведен план "Энгеладос" по реагированию на чрезвычайные ситуации и последствия землетрясений.
"Сразу же были задействованы силы гражданской защиты (пожарная команда, полиция, скорая медицинская помощь, местные органы власти), в то время как специальные подразделения по борьбе со стихийными бедствиями (EMAK) пожарной команды находятся в состоянии повышенной готовности и их силы направляются в район", – говорится в сообщении.
Вертолет пожарной команды ведет воздушное наблюдение за обширной территорией для обнаружения возможных повреждений и немедленного вмешательства, специальная группа дронов EMAK приближается к району, чтобы нанести на карту любые оползни и обвалы зданий, сообщил генсекретариат.
Жители Греции продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео момента землетрясения.
Μέσος Λαρισαίος σήμερα #σεισμος #earthquake pic.twitter.com/Xz6TMTfPsA— STadis (@ST__adis) March 3, 2021
#σεισμός#Λάρισα pic.twitter.com/qbdZyqp4P4— Sia_larissa ⭕🔴 (@Athanas44229342) March 3, 2021
We would like to inform all our friends that our personnel in #matfashion Larissa is safe. No harm done! Everybody #staysafe #σεισμός #λάρισα #earthquake #Θεσσαλία @protothema pic.twitter.com/lN5iKSfY7f— matfashion (@matfashion) March 3, 2021
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