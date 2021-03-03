Землетрясение в Греции: из-под завалов извлечен пострадавший

Институт геодинамики национальной афинской обсерватории сообщил в среду о произошедшем в стране землетрясении магнитудой 5,9.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Из-под завалов поврежденного сильным землетрясением в Греции здания пожарные спасли мужчину.

Как сообщает генеральный секретариат гражданской защиты Греции, от удара стихии пострадали жилой дом и школа, передает РИА Новости.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras Пострадавшее здание школы в Месохори

"Согласно имеющейся на данный момент информации, землетрясение значительно повредило дом в Эласоне, где была успешно завершена операция по спасению пожилого человека, а также школе в городе Тирнаву, сообщений о раненых пока нет", – говорится в сообщении.

​Как ранее сообщил институт геодинамики национальной афинской обсерватории, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Фессалия в центральной Греции в 12.16 по местному времени (совпадает с кишиневским). Эпицентр находился рядом с городом Эласон, в 29 километрах от города Лариса, в 250 километрах северо-западнее Афин. Очаг залегал на глубине двух километров. Сообщается, что толчки сильно ощущались в Центральной Македонии, в Салониках. Информации о пострадавших и ущербе пока нет.

В действие приведен план "Энгеладос" по реагированию на чрезвычайные ситуации и последствия землетрясений.

"Сразу же были задействованы силы гражданской защиты (пожарная команда, полиция, скорая медицинская помощь, местные органы власти), в то время как специальные подразделения по борьбе со стихийными бедствиями (EMAK) пожарной команды находятся в состоянии повышенной готовности и их силы направляются в район", – говорится в сообщении.

Вертолет пожарной команды ведет воздушное наблюдение за обширной территорией для обнаружения возможных повреждений и немедленного вмешательства, специальная группа дронов EMAK приближается к району, чтобы нанести на карту любые оползни и обвалы зданий, сообщил генсекретариат.

Жители Греции продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео момента землетрясения.

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