Один погибший, двое спасенных из-под снега: у школы на Камчатке сошла лавина

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. На Камчатке двое взрослых и ребенок попали под снежную лавину, один из них погиб, сообщает региональный главк Следственного комитета.
Лавина сошла около 18.00 по местному времени (разница с Кишиневом - 10 часов) в городе Елизово недалеко от школы №3. Под нее попали мужчина, женщина и ребенок 10-12 лет. Мужчина погиб на месте, женщину и ребенка спасли сотрудники МЧС и полицейские.
Поисковая операция продолжается. Следователи проводят проверку.
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