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На Камчатке идет поисковая операция после схода лавины.

Один погибший, двое спасенных из-под снега: у школы на Камчатке сошла лавина

© Photo : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю
Происшествия
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Ведутся поиски других людей, которые могли пострадать, операцию затрудняют опустившиеся над городом сумерки.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. На Камчатке двое взрослых и ребенок попали под снежную лавину, один из них погиб, сообщает региональный главк Следственного комитета.

Лавина сошла около 18.00 по местному времени (разница с Кишиневом - 10 часов) в городе Елизово недалеко от школы №3. Под нее попали мужчина, женщина и ребенок 10-12 лет. Мужчина погиб на месте, женщину и ребенка спасли сотрудники МЧС и полицейские.

Поисковая операция продолжается. Следователи проводят проверку.

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