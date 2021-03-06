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Сотрудники службы экстренной помощи работают на месте крушения украинского автобуса.

Крупная авария в Польше: украинский автобус вылетел с трассы в кювет

© REUTERS / PATRYK OGORZALEK
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Итогом ДТП стала смерть пяти человек, еще 41 пассажир ранен. Наиболее серьезные травмы получили те, кто не был пристегнут ремнями безопасности.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Автобус, следовавший из Познани в Херсон, около полуночи по неизвестным причинам сошел с дороги, сломал ограждение и упал в кювет.

​Как передает портал rmf24, в салоне были 57 граждан Украины. Пострадал 41 человек, 8 из которых находятся в тяжелом состоянии. Погибших, по уточненным данным, пятеро. 

Польские спасатели сообщают, что остальных пассажиров разместили в ближайшей школе.

ДТП в Египте с участием автобуса, в котором среди пассажиров находились граждане Молдовы
© Photo : courtesy of Vlad Codreanu
Видео с места ДТП в Египте: в автобусе находился певец из Молдовы

На место происшествия прибыл консул Украины из Люблина. Он также встретился с теми согражданами, которые не пострадали, сейчас они находятся на попечении психолога, для них будет организован транспорт до места назначения.

Дело расследуется прокуратурой. На данный момент известно, что двое водителей были трезвыми - один из них в тяжелом состоянии. Организованной поездки не было – по пути автобус подбирал разных пассажиров. Дети в салоне отсутствовали. Наиболее серьезные травмы получили те, кто не был пристегнут ремнями безопасности.

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