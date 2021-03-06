Крупная авария в Польше: украинский автобус вылетел с трассы в кювет

Итогом ДТП стала смерть пяти человек, еще 41 пассажир ранен. Наиболее серьезные травмы получили те, кто не был пристегнут ремнями безопасности.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Автобус, следовавший из Познани в Херсон, около полуночи по неизвестным причинам сошел с дороги, сломал ограждение и упал в кювет.

Autobus spadł z wiaduktu. 6 osób zginęło, 34 zostały ranne https://t.co/Q3oH5y4S1D — Fakty RMF FM (@RMF24pl) March 6, 2021

​Как передает портал rmf24, в салоне были 57 граждан Украины. Пострадал 41 человек, 8 из которых находятся в тяжелом состоянии. Погибших, по уточненным данным, пятеро.

Польские спасатели сообщают, что остальных пассажиров разместили в ближайшей школе.

На место происшествия прибыл консул Украины из Люблина. Он также встретился с теми согражданами, которые не пострадали, сейчас они находятся на попечении психолога, для них будет организован транспорт до места назначения.

Дело расследуется прокуратурой. На данный момент известно, что двое водителей были трезвыми - один из них в тяжелом состоянии. Организованной поездки не было – по пути автобус подбирал разных пассажиров. Дети в салоне отсутствовали. Наиболее серьезные травмы получили те, кто не был пристегнут ремнями безопасности.

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