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МКАД.

Фото: Московская кольцевая – цепные столкновения авто в условиях снегопада

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/07/33900302.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210307/33900352/moskovskaya-koltsevaya-tsepnye-stolknoveniya-v-usloviyakh-snegopada.html

Первоначально поступило сообщение о ДТП с участием одиннадцати машин, но этим дело на 93-м километре не ограничилось.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне на 93-м километре МКАД, движение на участке частично перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что движение было перекрыто по нескольким полосам на внешней стороне 93-го километра МКАД из-за массового ДТП с участием 11 автомобилей. Сейчас оно восстановлено.

"На этом же участке на внутренней стороне магистрали столкнулись еще шесть автомобилей. Перекрыты правая и средняя полосы", – говорится в сообщении.

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