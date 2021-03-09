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Внедорожник Porsche

Porsche-таран: водитель машины пробил стену паркинга в Москве

© Photo : Porsche AG
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210309/33920426/Porsche-taran-voditel-mashiny-probil-stenu-parkinga-v-moscow.html

В российской столице произошло необычное ДТП с участием автомобиля премиум-класса, сообщений о пострадавших нет.

ДТП на дорогах Молдовы 2020
© Sputnik / Vadim Rusu
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КИШИНЕВ, 9 мар  – Sputnik. Автомобиль Porsche Macan пробил стену паркинга на Корабельной улице в Москве, об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

"Автомобиль Porsche Macan 2020 года пробил стену паркинга на третьем этаже на Корабельной улице в Москве", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, водитель управлял данным автомобилем всего около 8 месяцев, за это время он успел получить 11 штрафов на общую сумму более 13 тысяч рублей (примерно 175 долларов).

ДТП с автомобилями премиум-класса произошли недавно и в Кишиневе. Так, 7 марта на перекрестке улиц Пушкина и Матеевича столкнулись Mercedes и Tesla, а днем позже, 8 марта, дорогу не поделили Alfa Romeo, BMW и Toyota. К счастью, в обоих авариях обошлось без жертв.

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