Porsche-таран: водитель машины пробил стену паркинга в Москве

В российской столице произошло необычное ДТП с участием автомобиля премиум-класса, сообщений о пострадавших нет.

"Автомобиль Porsche Macan 2020 года пробил стену паркинга на третьем этаже на Корабельной улице в Москве", - сказал собеседник агентства.

. Автомобиль Porsche Macan пробил стену паркинга на Корабельной улице в Москве, об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, водитель управлял данным автомобилем всего около 8 месяцев, за это время он успел получить 11 штрафов на общую сумму более 13 тысяч рублей (примерно 175 долларов).

ДТП с автомобилями премиум-класса произошли недавно и в Кишиневе. Так, 7 марта на перекрестке улиц Пушкина и Матеевича столкнулись Mercedes и Tesla, а днем позже, 8 марта, дорогу не поделили Alfa Romeo, BMW и Toyota. К счастью, в обоих авариях обошлось без жертв.

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