КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Автомобиль Porsche Macan пробил стену паркинга на Корабельной улице в Москве, об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
"Автомобиль Porsche Macan 2020 года пробил стену паркинга на третьем этаже на Корабельной улице в Москве", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил источник, водитель управлял данным автомобилем всего около 8 месяцев, за это время он успел получить 11 штрафов на общую сумму более 13 тысяч рублей (примерно 175 долларов).
ДТП с автомобилями премиум-класса произошли недавно и в Кишиневе. Так, 7 марта на перекрестке улиц Пушкина и Матеевича столкнулись Mercedes и Tesla, а днем позже, 8 марта, дорогу не поделили Alfa Romeo, BMW и Toyota. К счастью, в обоих авариях обошлось без жертв.
Экс-глава Роспотребнадзора, бывший Главный санитарный врач России, ныне депутат Госдумы убежден, что межгосударственный договор на поставку в Молдову "Спутника V" выйдет дешевле и эффективнее, нежели "вакцинный туризм".