Видео: сбои в работе тысяч сайтов в нескольких странах - в чем причина

Информация о сбоях в работе различных сайтов, хранивших свои данные в хостинге в Страсбурге, появилась в среду утром.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Пожар в облачном хостинге компании OVHcloud в Страсбурге привел к сбоям работы интернет-сайтов на всей территории Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Dernieres Nouvelles d'Alsace (DNA).

Возгорание началось в ночь на 10 марта, к прибытию пожарных огнем было охвачено все пятиэтажное здание. Пожар уничтожил все находящиеся в здании сервера.

Утром в среду появились информация о сбоях в работе различных сайтов, хранивших свои данные в страсбургском хостинге. Сообщается о нескольких тысячах таких случаев, их география весьма обширна.

Так, из строя вышли сайты городов Шербур и Виши, сайт аэропорта Страсбурга, страсбургского пивоваренного завода Meteor, парижского пункта бронирования электроскутеров Cityscoot, регбийного клуба Clermont-Ferrand, музейного центра Помпиду и сайт правительственной информации data.gouv.fr.

​Пожар также затронул работу сайтов в Германии, Италии, Испании, Польше и Турции.

Компания OVH была создана в 1999 году. Она предоставляет услуги облачного хостинга с начала 2010-х годов. Персонал компании насчитывает почти 2,5 тысячи сотрудников, которые обслуживают более 30 дата-центров во всем мире.

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