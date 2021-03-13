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Сотрудники специальных служб на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в аэропорту Алматы

Видео: в Казахстане разбился Ан-26

© Sputnik / Timur Batyrshin
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В результате крушения военного самолета в Казахстане погибли четыре человека. Всего на борту находилось шесть человек.

КИШИНЕВ, 13 марта - Sputnik. Управление здравоохранения Алматы сообщило, что, по предварительным данным, двое из находившихся на борту пассажиров выжили, их доставили в больницу.

Предположительно, рухнувший самолет принадлежал Пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана. По данным МЧС республики, четыре человека погибли в результате крушения, сообщает РИА Новости.

"Сегодня около 17.20 (14.20 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.

Позже было опубликовано видео с места крушения самолета, где видно, как спасательные службы работают на месте катастрофы. По заявлению МЧС Казахстана, около самолета находятся десять реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы, а также пожарные, которым удалось ликвидировать возгорание самолета.

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