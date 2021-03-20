Сильнейшее землетрясение в Японии: каковы последствия

Угроза цунами, остановка движения скоростных поездов и работа АЭС – что происходит в Японии после мощнейшего землетрясения.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. У побережья Японии в субботу произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате объявили угрозу цунами.

Мощное землетрясение произошло в районе префектуры Мияги. По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 18.09 по местному времени (11.09 по кишиневскому времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой. Толчки ощущались и в Токио.

В районе землетрясения объявлена угроза цунами. Не исключается, что высота волны в районе префектуре Мияги может достигать одного метра. Власти этой префектуры обратились с просьбой об эвакуации почти к 7 тысячам человек, проживающим в поселке Ватари на побережье, в связи с угрозой цунами после мощного землетрясения на северо-востоке Японии.

При канцелярии премьер-министра страны был созданный кризисный штаб.

После подземных толчков было приостановлено движение скоростных поездов "Синкансэн" по линии Тохоку. Также сообщается, что около 200 жилых домов в префектуре Мияги оказались обесточенными после землетрясения.

При этом сообщается, что сбоев в работе АЭС "Фукусима-1", "Фукусима-2" и "Токай-2" не выявлено.

Позже появилась информация, что предупреждение об угрозе цунами снято. Об этом сообщило Метеоагентство страны.

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