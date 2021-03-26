Сильнейшее столкновение поездов в Египте: погибли более 30 человек

Президент страны выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим, а также подчеркнул намерение властей покончить с подобными трагедиями.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Число пострадавших в результате столкновения двух поездов на юге Египта достигло 108, число погибших - 32 человека, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Египта.

​Инцидент произошел в городе Тахта провинции Сохаг, сообщает РИА Новости.

Представитель Минздрава Египта Халед Мугахед сообщил, что в Сохаге приземлился вылетевший из Каира самолет с группой медиков, которые окажут помощь местным коллегам. Также в провинцию из Каира направили порядка 3 тысяч контейнеров с кровью для переливания, при этом в региональном банке крови уже имеется более тысячи контейнеров крови и почти 3,5 тысячи контейнеров с плазмой.

© REUTERS / Stringer Столкновение двух поездов в городе Тахта провинции Сохаг, Египет

На месте происшествия работают 74 кареты скорой помощи.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что виновные в столкновении поездов в провинции Сохаг на юге Египта понесут незамедлительное наказание.

"Каждый, по чьей халатности, или коррупции, или обоих факторов произошел этот ужасный инцидент, получит жесткое наказание. Исключений и промедлений не будет", - написал ас-Сиси в Twitter.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим, а также подчеркнул намерение властей покончить с подобными трагедиями. По его словам, семьям будут выплачены компенсации.

© Sputnik / Mohamed Asad Обломки одного из пассажирских поездов, столкнувшихся на юге Египта

По приказу президента в Сохаг направилась правительственная делегация во главе с премьер-министром. В состав делегации вошли министры здравоохранения, транспорта, местного развития и другие.

Египетские железные дороги ранее заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося поезда. В свою очередь генпрокуратура Египта заявила, что уже расследует инцидент с целью установить истинные причины катастрофы, призвав "все стороны" воздержаться от публикации заявлений о причинах аварии.

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