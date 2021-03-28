Evergreen – мастер транспортных пробок: судно в Суэце, теперь авто в Китае

Любопытно, что как контейнеровоз, так и тяжелый грузовик занесло вправо от курса под углом 45 градусов.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. В Китае грузовик с контейнером Evergreen создал затор на дороге и вызвал активное обсуждение в Сети из-за севшего на мель контейнеровоза той же фирмы.

Although the coincidence is entertaining, the ship and the truck do not actually belong to the same firm. 🚚#truck #engineering #Evergreen https://t.co/QrHQ5BRrGp — Interesting Engineering (@IntEngineering) March 28, 2021

На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как из-за перегородившей дорогу фуры образовалась огромная пробка.

​Помимо надписи на борту, грузовик и судно объединяет то, что оба отклонились от курса вправо и остановились под углом 45 градусов.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и 24 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, полностью парализовав движение.

Буксиры пытаются сдвинуть судно с места, но пока безуспешно.

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