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Мужчина в капюшоне в наручниках за решеткой, тематическое фото

Арестовать помог коронавирус: как "попался" итальянский мафиози

© Fotolia / Branislav
Происшествия
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (355)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210330/34183702/Arestovat-pomog-koronavirus-kak-popalsya-italyanskiy-mafiozi.html

Один из самых разыскиваемых в Италии преступников нашелся в лиссабонской клинике с коронавирусом - там на него и надели наручники.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Итальянский мафиози, приговоренный к пожизненному сроку, попал в лиссабонскую больницу с заражением коронавирусом. В лечебном учреждении карабинеры его и арестовали, передает РИА Новости.

Карета скорой помощи
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как сообщается, Франческо Пелле, известный как Чиччо Пакистан, входил в число 30 самых разыскиваемых преступников и фигурировал в специальном списке итальянского МВД как "чрезвычайно опасный".

На родине Пелле обвинялся в тяжелом заказном убийстве 2006 года, которое стало следствием разборок между преступными кланами. С июня 2019 года, после подтверждения приговора в Верховном суде, был в бегах.

Представителя опасной мафиозной группировки "ндрангета" удалось выследить на Пиренейском полуострове. В понедельник Пелле нашли в палате одной из больниц Лиссабона, куда он попал с коронавирусной инфекцией. После выздоровления его арестуют и экстрадируют в Италию, сообщает источник.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (355)

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