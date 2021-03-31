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Пожар

Никто из граждан Молдовы не пострадал при пожаре в автобусе в Германии

© CC0 / Pixabay / Military_Material
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210331/34195033/nikto-iz-grazhdan-moldovy-ne-postradal-pri-pozhare-v-avtobuse-v-germanii.html

Причиной пожара могли стать неисправные тормоза, из-за которых воспламенились покрышки, а затем пламя перекинулось на салон, заявляет немецкая полиция.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Никто из жителей Молдовы в сгоревшем в Германии автобусе не пострадал, заявило посольство РМ в ФРГ со ссылкой на консульство во Франкфурте.

Молдавский автобус загорелся на шоссе в земле Рейнланд-Пфальц в понедельник. Инцидент произошел утром 29 марта в районе города Энкенбах-Альзенборн, примерно в 120 километрах к югу от Франкфурта. Водителю удалось остановить автобус, все пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет.

Из-за пожара трасса была закрыта до позднего вечера, сообщила немецкая пресса.

По версии полиции, причиной пожара стали неисправные тормоза. Сначала загорелись покрышки, потом пламя перекинулось на салон. Полиция оценивает материальный ущерб в 70 тысяч евро.

После этого инцидента Министерство иностранных дел и европейской интеграции выступило с комментарием. Ведомство заявило, что за ситуацией непрерывно следили дипломаты консульства Молдовы во Франкфурте.

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Теги:
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