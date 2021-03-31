Никто из граждан Молдовы не пострадал при пожаре в автобусе в Германии

Причиной пожара могли стать неисправные тормоза, из-за которых воспламенились покрышки, а затем пламя перекинулось на салон, заявляет немецкая полиция.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Никто из жителей Молдовы в сгоревшем в Германии автобусе не пострадал, заявило посольство РМ в ФРГ со ссылкой на консульство во Франкфурте.

Молдавский автобус загорелся на шоссе в земле Рейнланд-Пфальц в понедельник. Инцидент произошел утром 29 марта в районе города Энкенбах-Альзенборн, примерно в 120 километрах к югу от Франкфурта. Водителю удалось остановить автобус, все пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет.

Из-за пожара трасса была закрыта до позднего вечера, сообщила немецкая пресса.

По версии полиции, причиной пожара стали неисправные тормоза. Сначала загорелись покрышки, потом пламя перекинулось на салон. Полиция оценивает материальный ущерб в 70 тысяч евро.

После этого инцидента Министерство иностранных дел и европейской интеграции выступило с комментарием. Ведомство заявило, что за ситуацией непрерывно следили дипломаты консульства Молдовы во Франкфурте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova