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Лента полицейского ограждения

В Белфасте - беспорядки, среди пострадавших - полицейские

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Демонстранты бросали в офицеров кирпичи, фейерверки, бутылки и крышки люков. По данным прессы, в акции участвовали не менее 100 человек.

КИШИНЕВ, 3 апр  – Sputnik. В ходе беспорядков на юге Белфаста в Великобритании пострадали не менее пятнадцати полицейских, восемь человек задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

В пятницу вечером в Белфасте проходил небольшой местный протест, организованный лоялистами, который быстро перерос в беспорядки с нападениями на полицию. Ранее сообщалось о восьми пострадавших полицейских и семи задержанных участниках протестов.

"Всего 15 офицеров пострадали после того, как на них напали участники беспорядков, которые кидали в полицейских предметы, включая тяжелые кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков… Теперь четыре офицера не могут явиться на службу из-за полученных травм", - говорится в заявлении суперинтенданта полиции в Белфасте Саймона Уоллса, размещенном в Twitter.

Отмечается, что большинство участников беспорядков были молодыми людьми. Двое из восьми задержанных – подростки 13 и 14 лет.

По данным издания Belfast Telegraph, среди лоялистов растет недовольство торговыми соглашениями после выхода Британии из Евросоюза, а также решением не привлекать к ответственности 24 политиков националистических партий, участвовавших в похоронах своего сторонника, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения.

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