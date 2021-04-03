В Белфасте - беспорядки, среди пострадавших - полицейские

Демонстранты бросали в офицеров кирпичи, фейерверки, бутылки и крышки люков. По данным прессы, в акции участвовали не менее 100 человек.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В ходе беспорядков на юге Белфаста в Великобритании пострадали не менее пятнадцати полицейских, восемь человек задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

Footage of how the trouble developed late last night at Sandy Row near the centre of Belfast. pic.twitter.com/DvaLNyuxi4 — Mark Simpson (@BBCMarkSimpson) April 3, 2021

В пятницу вечером в Белфасте проходил небольшой местный протест, организованный лоялистами, который быстро перерос в беспорядки с нападениями на полицию. Ранее сообщалось о восьми пострадавших полицейских и семи задержанных участниках протестов.

"Всего 15 офицеров пострадали после того, как на них напали участники беспорядков, которые кидали в полицейских предметы, включая тяжелые кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков… Теперь четыре офицера не могут явиться на службу из-за полученных травм", - говорится в заявлении суперинтенданта полиции в Белфасте Саймона Уоллса, размещенном в Twitter.

Отмечается, что большинство участников беспорядков были молодыми людьми. Двое из восьми задержанных – подростки 13 и 14 лет.

По данным издания Belfast Telegraph, среди лоялистов растет недовольство торговыми соглашениями после выхода Британии из Евросоюза, а также решением не привлекать к ответственности 24 политиков националистических партий, участвовавших в похоронах своего сторонника, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения.

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