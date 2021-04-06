Дежавю: танкер перегородил Суэцкий канал

В конце марта водную артерию на шесть дней перегородил контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось вытащить, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан, и судно уже на ходу", - заявил источник в ответ на вопрос о том, есть ли проблемы с танкером Minerva Nike, идущим под греческим флагом.

"Движение по каналу восстановят максимум через 30 минут", - сказал собеседник.

Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им канала находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел недалеко от входа в широкую часть водной артерии - Большое горькое озеро.

Это уже второе ЧП в Суэцком канале за последние дни: в конце марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель на 151-м километре, перегородив канал и заблокировав движение на шесть дней.

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