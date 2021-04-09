Видео: в Крыму предотвратили теракт

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Двое исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя, задержаны российскими силовиками в Крыму, передает РИА Новости.

Как сообщила ФСБ, теракт готовили россияне 1992 и 1999 годов рождения. Утверждается, что они были сторонниками запрещенной в России организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

По оперативным данным, злоумышленники хотели использовать для нападения самодельные бомбы. Впоследствии радикалы собирались выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию.

Силовики изъяли на дому у задержанных взрывчатку и другие компоненты бомб с поражающими элементами, а также получили доступ к переписке и голосовым сообщениям, в которых боевики обсуждали планы с эмиссарами террористов.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму.

В России предотвратили уже несколько крупных терактов в нынешнем году. В начале апреля сотрудники ФСБ задержали исламиста, который планировал нападение на силовиков в Ставропольском крае, также сорваны атаки на Северном Кавказе, в Калининградской области, Махачкале и Майкопе.

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