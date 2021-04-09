14:36 09 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Сотрудник ФСБ РФ во время спецоперации

Видео: в Крыму предотвратили теракт

Пресс-служба НАК
Происшествия
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/09/34316239.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210409/34316459/video-v-Krymu-predotvratili-terakt.html

Федеральная служба безопасности России задержала исламистов, которые планировали теракт в Симферополе.

КИШИНЕВ, 9 апр  – Sputnik. Двое исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя, задержаны российскими силовиками в Крыму, передает РИА Новости.

Как сообщила ФСБ, теракт готовили россияне 1992 и 1999 годов рождения. Утверждается, что они были сторонниками запрещенной в России организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

По оперативным данным, злоумышленники хотели использовать для нападения самодельные бомбы. Впоследствии радикалы собирались выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию.

Силовики изъяли на дому у задержанных взрывчатку и другие компоненты бомб с поражающими элементами, а также получили доступ к переписке и голосовым сообщениям, в которых боевики обсуждали планы с эмиссарами террористов.

Сотрудники подразделений специального назначения
© Sputnik / Igor Zarembo
Видео - В Башкирии предотвращен теракт

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму. 

В России предотвратили уже несколько крупных терактов в нынешнем году. В начале апреля сотрудники ФСБ задержали исламиста, который планировал нападение на силовиков в Ставропольском крае, также сорваны атаки на Северном Кавказе, в Калининградской области, Махачкале и Майкопе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Польше предотвращен теракт с использованием ядовитых веществ
В ФРГ идут обыски по делу о теракте в Вене
Видео - Спецслужбы России предотвратили теракты в Московском регионе
В Интернете появилось видео предновогоднего теракта в Грозном

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Владелец Amazon Джефф Безос
Фото: богатые и знаменитые – опубликован новый рейтинг Forbes
France: Police raid Vivienne Palace amid accusations of illegal clandestine dinners
Видео: пир во время ковида - полиция накрыла подпольную вечеринку
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться