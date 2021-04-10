Видео: в Турции перевернулся автобус с туристами

В турецкой Анталье в крупное ДТП попал автобус с российскими туристами. В результате происшествия один человек погиб, еще 26 пострадали.

Представитель российского генконсульства в Анталье сообщил в субботу о том, что в результате ДТП, в которое попал автобус с российскими туристами, скончался один человек, более двух десятков людей ранены.

"Десятого апреля около 9.30 утра на трассе Конья — Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик", — сказал он.

По предварительным данным, причиной аварии стало обледенение дороги, на которой водитель автобуса не сумел справиться с управлением, пишет РИА Новости.

"К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", — сказал собеседник агентства.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук для оказания экстренной медицинской помощи.

Также два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия.

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