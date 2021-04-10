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Турция. Скорая.

Видео: в Турции перевернулся автобус с туристами

© RIA Novosti / Виктория Виатрис
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210410/34335095/video-v-turtsii-perevernulsya-avtobus-s-turistami.html

В турецкой Анталье в крупное ДТП попал автобус с российскими туристами. В результате происшествия один человек погиб, еще 26 пострадали.

Представитель российского генконсульства в Анталье сообщил в субботу о том, что в результате ДТП, в которое попал автобус с российскими туристами, скончался один человек, более двух десятков людей ранены.
"Десятого апреля около 9.30 утра на трассе Конья — Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик", — сказал он.

По предварительным данным, причиной аварии стало обледенение дороги, на которой водитель автобуса не сумел справиться с управлением, пишет РИА Новости.

"К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", — сказал собеседник агентства.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук для оказания экстренной медицинской помощи.
Также два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия.

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