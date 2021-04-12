Видео: крупный пожар в Санкт-Петербурге, тушить готовится авиация

Тушение пожара осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки. Из здания эвакуированы 40 человек, из них двое пострадали и доставлены в больницу.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Фабрика "Невская мануфактура" загорелась в Санкт-Петербурге, огонь охватил четыре этажа, межкомнатные перекрытия и кровля обрушились, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров, теперь есть данные о том, что он охватил площади 4 тысячи квадратных метров. Тушение пожара осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки. Из здания эвакуированы 40 человек, из них двое пострадали и доставлены в больницу. По данным источника в экстренных службах, при тушении пострадали двое пожарных, еще один пожарный погиб.

Готовится к вылету вертолет, который планируют задействовать в тушении огня.

Прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего.

Фабрика была основана в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. Национализирована в 1918 году и законсервирована. Начала работать в 1921 году и переименована в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль".

С 1992 года – ОАО "Невская Мануфактура". Сейчас частично фабрика работает по профилю, большую часть площадей сдает в аренду.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova