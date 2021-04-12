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Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге

Видео: при пожаре в Петербурге погибли два человека

© CC BY 4.0 / EMERCOM of Russia
Происшествия
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Фабрика "Невская мануфактура" загорелась в северной столице России в понедельник утром, площадь пожара быстро выросла до 10 тысяч квадратных метров.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Число погибших при тушении пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге увеличилось до двух, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что при тушении огня погиб командир отделения пожарной части, а еще двое спасателей получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела.

Крыша и перекрытия на четырех этажах здания обрушились.

На месте работают более 300 спасателей, задействовано 69 единиц техники. Пожарные тушат огонь с безопасного расстояния. К ликвидации ЧП также привлекли вертолет.

Сотрудник МЧС на тушении пожара в России. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Как сообщила пресс-служба администрации Невского района, эвакуированы ученики расположенной поблизости от фабрики "Невская мануфактура" частной школы и воспитанники детсада.  

Власти информируют, что районная администрация подготовила пункты временного размещения для возможной эвакуации местных жителей. Глава администрации Невского района Алексей Гульчук находится на месте происшествия.

Фабрику в 1841 году основал английский купец Джеймс Торнтон, в 1918-м ее национализировали и законсервировали. Предприятие заработало в 1921 году, когда его переименовали в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль". С 1992-го — ОАО "Невская мануфактура". Сейчас фабрика частично работала по профилю, но большую часть площадей там сдавали в аренду.

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