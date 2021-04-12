Стрельба в Париже: власти предполагают, что причина - сведение счетов

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу в понедельник в 16 округе Парижа около больницы Андри Дюнана. В результате ЧП скончался мужчина, ранения получила женщина, которая является сотрудницей службы безопасности больницы, передает Sputnik Франция.
#SputnikPhotos | La situation devant l'hôpital #HenriDunant à #Paris (XVIe) après que deux personnes ont été blessées par balles, dont une a succombé à ses blessures— Sputnik France (@sputnik_fr) April 12, 2021
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Открывший стрельбу скрылся на скутере. Правоохранительные органы мобилизованы на его поиски. Квартал, где произошла стрельба, полностью оцеплен. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, начато расследование по статьям "убийство" и "попытка убийства".
Мэр 16 округа Парижа, где произошла стрельба, Франсис Шпинер подтвердил, что речь идет, скорее всего, о сведении счетов.
"К данному часу стрелявший не установлен. Его идентификация, безусловно, позволит в значительной степени продвинуться расследованию. Речь, скорее всего, может идти о сведении счетов", - сказал мэр 16 округа французской столицы журналистам.
Он сообщил, что раненая женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации.
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