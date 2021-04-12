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Судебные следователи французской полиции ищут улики возле частной больницы Анри Дюнана, где один человек был застрелен и один ранен в результате стрельбы за пределами учреждения, принадлежащего Красному Кресту, в престижном 16-м округе Парижа 12 апреля 2021 г.

Стрельба в Париже: власти предполагают, что причина - сведение счетов

© AFP 2021 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Происшествия
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Два человека были ранены перед госпиталем Анри-Дюнана в Париже. Прохожий от полученных травм скончался, стрелка разыскивает полиция.

КИШИНЕВ, 12 апр  – Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу в понедельник в 16 округе Парижа около больницы Андри Дюнана. В результате ЧП скончался мужчина, ранения получила женщина, которая является сотрудницей службы безопасности больницы, передает Sputnik Франция.

​Открывший стрельбу скрылся на скутере. Правоохранительные органы мобилизованы на его поиски. Квартал, где произошла стрельба, полностью оцеплен. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, начато расследование по статьям "убийство" и "попытка убийства".

Мэр 16 округа Парижа, где произошла стрельба, Франсис Шпинер подтвердил, что речь идет, скорее всего, о сведении счетов.

"К данному часу стрелявший не установлен. Его идентификация, безусловно, позволит в значительной степени продвинуться расследованию. Речь, скорее всего, может идти о сведении счетов", - сказал мэр 16 округа французской столицы журналистам.

Он сообщил, что раненая женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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