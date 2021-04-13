Возгорание в хостеле рядом с "Невской мануфактурой" в Петербурге потушили

В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры", а затем перекинулся на кровлю трехэтажного здания хостела.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Возгорание в хостеле рядом с "Невской мануфактурой" в Санкт-Петербурге потушили, площадь пожара составила 50 квадратных метров, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.

В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, при тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. К ликвидации возгорания были привлечены 69 единиц техники, 347 человек и три вертолета.

© Sputnik / Andrei Bessonov Пожар на фабрике "Невская мануфактура"

"Огонь от здания "Невской мануфактуры" перекинулся на кровлю трехэтажного здания хостела "Марибэль". В результате там произошел пожар на площади 50 квадратных метров, он уже ликвидирован", - сказал собеседник.

Он добавил, что пострадавших нет, спасатели эвакуировали 50 человек. Также развернуты два пункта временного размещения.

© Sputnik / Andrei Bessonov Пожар на фабрике "Невская мануфактура"

Двое из трех пожарных, пострадавших при тушении здания "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге, находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России и НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Помещения на горевшей в Санкт-Петербурге фабрике снимали 25 арендаторов. Они занимались производством мебели, полиграфией, хранением пластиковых и текстильных изделий, производством резиновых лодок.

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