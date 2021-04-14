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Обрушение на ТЭЦ в Тамбове

Обрушение ТЭЦ оставило полгорода без воды

© CC BY 4.0 / МЧС России
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Инцидент произошел в российском городе, там рухнула часть стены и кровли здания на территории теплоэлектроцентрали.

КИШИНЕВ, 14 апр  – Sputnik. Более половины жителей Тамбова лишились отопления и горячей воды из-за обрушения части стены и кровли здания на территории ТЭЦ, передает РИА Новости.

По информации Главного управления МЧС по Тамбовской области, сообщение об обрушении поступило спасателям в среду в 4.40 утра. Возгорания на месте инцидента не было. Под завалами находились двое пострадавших. Примерно через час их извлекли, одному потребовалась госпитализация.

"Оборудование теплоцентрали выведено из работы. Временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ", — говорится в сообщении ПАО "Квадра" — "Тамбовская генерация".

В настоящее время температура воздуха в Тамбове не превышает +11 градусов.

В МЧС уточнили, что частично обрушились кровля, стены мансарды и третьего этажа. "Всего от МЧС России к ликвидации привлекались 22 человека и 8 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

Следователи регионального управления СК начали проверку.

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