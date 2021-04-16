11:42 16 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.87
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Многоцелевой истребитель МиГ-31

Видео: перехват в воздухе - самолет-разведчик США приблизился к границе России

© Sputnik / Vladimir Sergeev
Происшествия
Получить короткую ссылку
171 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210416/34403396/Video-perekhvat-v-vozdukhe-samolet-razvedchik-SShA-priblizilsya-k-granitse-Rossii.html

Российский истребитель МиГ-31 перехватил и сопроводил над Тихим океаном неподалеку от Камчатки самолет стратегической разведки RC-135 ВВС США.

КИШИНЕВ, 16 апр  – Sputnik. Кадры перехвата стратегического разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Тихим океаном опубликовало в пятницу Министерство обороны России.


Как передает РИА Новости, истребитель МиГ-31 подняли в воздух, когда американский самолет приближался к российской границе.

В ведомстве отметили, что "нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено".

Ранее, 10 апреля, российский МиГ-31 также произвел перехват и сопровождение американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: учебный перехват – МиГ-31 показал себя на учениях в Арктике
Видео - Перехват на рассвете: "нарушителя" принудили к посадке

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Талисманы Зимних Олимпийских игр-2010 в в Ванкувере: снежный человек Куатчи и духи животных - Мига и Суми.
Фото: льдинки, мишки и духи зверей – талисманы Олимпийских игр разных лет
За что США придется объясняться с талибами в Афганистане?
Видео: придется объясняться – договорятся ли США с талибами в Афганистане
Доходы и расходы жителей Молдовы в 2020 году
Как зарабатывают и на что тратят деньги жители Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться