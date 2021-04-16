Видео: перехват в воздухе - самолет-разведчик США приблизился к границе России

Российский истребитель МиГ-31 перехватил и сопроводил над Тихим океаном неподалеку от Камчатки самолет стратегической разведки RC-135 ВВС США.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Кадры перехвата стратегического разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Тихим океаном опубликовало в пятницу Министерство обороны России.

Как передает РИА Новости , истребитель МиГ-31 подняли в воздух, когда американский самолет приближался к российской границе.

В ведомстве отметили, что "нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено".

Ранее, 10 апреля, российский МиГ-31 также произвел перехват и сопровождение американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном.

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