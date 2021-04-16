Видео: восемь человек погибли в результате стрельбы в США

В Индианаполисе, США, неизвестный открыл огонь в здании склада FedEx. Известно о восьми убитых и нескольких раненых.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. В здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе (штат Индиана) произошла стрельба, - передает РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли на месте, многие пострадали, сообщила полиция.

Here's a look at the @FedEx facility near the Indianapolis International Airport where multiple people were shot tonight. @wrtv has crews on the way to the scene. #WRTV https://t.co/ZoOuknFgWi pic.twitter.com/rpavdWhKBz — Michael R. Hartz (@MikeThePhotog) April 16, 2021

"После предварительного осмотра территории внутри и около здания мы обнаружили восемь человек с огнестрельными ранениями, они были признаны скончавшимися на месте", - рассказала представитель местной полиции Джини Кук.

Вызов поступил в полицию в четверг около 23:00 по местному времени. Полицию уведомили о "многих пострадавших, которых доставили в больницу". Некоторые пострадавшие смогли самостоятельно добраться до больницы. По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии. Полицейские при стрельбе не пострадали. По предварительным данным, нападавший покончил с собой.

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