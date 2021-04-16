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Полицейская машина

Видео: неизвестный взял в заложники посетителей банка в Тбилиси

© Sputnik / Александр Имедашвили
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210416/34406876/neizvestnyy-vzyal-v-zalozhniki-posetiteley-banka-v-tbilis.html

Вооруженный мужчина захватил двух заложников в одном из отделений "Банка Грузии". Силовики взяли здание штурмом, территория оцеплена.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Неизвестный мужчина ворвался в филиал "Банка Грузии" в Тбилиси и захватил двух заложников. Sputnik Грузия сообщает, что мужчина действовал в одиночку. Сотрудники полиции полностью оцепили территорию рядом с метро Авлабари. 

Захватчик банка в Тбилиси задержан. Все заложники на свободе, пострадавших нет, передает РИА Новости.

"Сегодня произошло вооруженное нападение на филиал "Банка Грузии" на территории Авлабари. Нападавший был один и взял заложников. В результате оперативных действий нападавший был задержан, заложники освобождены, повреждений никто не получил. Все заложники переведены в отделение полиции. По делу начато следствие", - заявил глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

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