Видео: неизвестный взял в заложники посетителей банка в Тбилиси

Вооруженный мужчина захватил двух заложников в одном из отделений "Банка Грузии". Силовики взяли здание штурмом, территория оцеплена.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Неизвестный мужчина ворвался в филиал "Банка Грузии" в Тбилиси и захватил двух заложников. Sputnik Грузия сообщает, что мужчина действовал в одиночку. Сотрудники полиции полностью оцепили территорию рядом с метро Авлабари.

Захватчик банка в Тбилиси задержан. Все заложники на свободе, пострадавших нет, передает РИА Новости.

"Сегодня произошло вооруженное нападение на филиал "Банка Грузии" на территории Авлабари. Нападавший был один и взял заложников. В результате оперативных действий нападавший был задержан, заложники освобождены, повреждений никто не получил. Все заложники переведены в отделение полиции. По делу начато следствие", - заявил глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova