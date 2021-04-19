В Нижегородской области в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие

В трехэтажном жилом доме произошел взрыв газа, начался пожар, охвативший большую территорию, под завалами могут быть люди.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Люди могут находиться под завалами дома в селе Маргуши в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, где произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба правительства области.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб в трехэтажном жилом доме в селе Маргуши Нижегородской области произошел взрыв газа. На место выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета для осмотра места происшествия. Как сообщили агентствув экстренных службах региона, ранены три человека, еще один человек может быть под завалами.

"По предварительной информации, под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, главе администрации Дальнеконстантиновского района Владимиру Варнакову и службам быстрого реагирования предпринять оперативные меры для оказания помощи жильцам дома в селе Моргуша. "Необходимо оперативно организовать помощь жителям дома, определить места временного размещения и обеспечить вещами первой необходимости", - подчеркнул Никитин.

На место происшествия выехал замглавы региона Краснов.

Причиной взрыва и пожара в доме в Нижегородской области, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности оборудования.

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